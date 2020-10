Altro balzo del Covid a Piacenza: oggi 48 nuovi contagiati, 5 persone ricoverate in Terapia intensiva

Nuovo balzo in alto del contagio da Coronavirus nella nostra provincia: oggi sono 48 i nuovi casi (di cui solo 8 asintomatici) segnalati oggi dal bollettino regionale.

In realtà, nello stesso report, sommando le singole voci i contagiati salgono a 53, anche se potrebbero essere conteggiati alcuni positivi dei giorni scorsi: sedici sono stati individuati con l’attività di contact tracing; cinque perché avevano sviluppato sintomi; sette a seguito di segnalazione da parte del medico di famiglia; otto individuati in ambito scolastico; sei per i controlli in accesso al Pronto soccorso, due per screening effettuati su operatori sanitari, uno relativo a un dipendente di una Cra, tre individuati con test pre-ricovero e due per accesso spontaneo a laboratorio privato. Infine, due persone erano rientrate dall’estero (Bulgaria e Turchia) e uno per test al termine del periodo di quarantena.

Cinque persone sono attualmente ricoverate nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale.

LA SITUAZIONE IN EMILIA ROMAGNA

Anche in regione il bilancio di oggi è pesante: 453 casi in più rispetto a ieri, con il totale che sale a 39.148 dall’inizio della pandemia.

I tamponi effettuati ieri sono stati 12.631, per un totale di 1.339.233. A questi si aggiungono anche 2.186 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 7.521 (373 in più di quelli registrati ieri).

Purtroppo, si registra un nuovo decesso: si tratta di un uomo di 90 anni, in provincia di Modena.

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 7.080 (+350 rispetto a ieri), oltre il 95% dei casi attivi.

Sono 49 i pazienti in terapia intensiva (+14 rispetto a ieri) e 392 (+9, sempre da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Le persone complessivamente guarite salgono a 27.124 (+79 rispetto a ieri):

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.485 a Piacenza (+48, di cui 16 sintomatici), 4.660 a Parma (+35, di cui 22 sintomatici), 6.235 a Reggio Emilia (+57, di 43 cui sintomatici), 5.474 a Modena (+63, di cui 30 sintomatici), 7.031 a Bologna (+69, di cui 36 sintomatici); 635 casi a Imola (+9, di cui 8 sintomatici), 1.690 a Ferrara (+34, di cui 12 sintomatici); 1.962 a Ravenna (+18, di cui 4 sintomatici), 1.676 a Forlì (+36, di cui 25 sintomatici), 1.301 a Cesena (+30, di cui 22 sintomatici) e 2.999 a Rimini (+54, di cui 24 sintomatici).