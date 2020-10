Relazione Covid-inquinamento, malattie polmonari e oncologiche a “Nel Mirino”

Ancora il Covid in primo piano a “Nel Mirino”, in onda questa sera, 16 ottobre, alle 21.00 su Telelibertà. Il programma di approfondimento su temi di attualità affronterà questa volta il tema dell’inquinamento e la relazione con il Covid, con le malattie polmonari e con quelle oncologiche. Non solo, si parlerà anche della situazione attuale della qualità dell’aria a Piacenza, mettendola a confronto con quella precedente al lockdown.

Argomenti che verranno discussi dal direttore di Telelibertà Nicoletta Bracchi con ospiti in qualità di esperti: in collegamento video ci saranno Annamaria Colacci, responsabile Ambiente salute prevenzione Regione Arpae, che fornirà dei risultati di ricerche sull’inquinamento, il direttore del dipartimento della sanità pubblica dell’Ausl di Piacenza Marco Delledonne, Cosimo Franco, direttore del reparto di pneumologia, e Luigi Cavanna, direttore del dipartimento di oncoematologia. Le repliche di “Nel Mirino” andranno in onda domani alle 9.00 e alle 16.35.