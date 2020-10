A Piacenza i nuovi casi di Covid sono 29. I ricoverati in Terapia intensiva scendono a 7

A Piacenza e provincia sono 29 i nuovi casi di Coronavirus scoperti oggi: 12 individuati in quanto contatti di casi già noti, quattro hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, quattro hanno eseguito spontaneamente il test, quattro sono stati individuati grazie agli screening in ambito ospedaliero e due attraverso i controlli sulle categorie più a rischio. Infine, due sono di rientro dall’estero (Albania) e di uno l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

Fortunatamente è calato di un’unità (da 8 a 7) il numero delle persone ricoverate in Terapia intensiva all’ospedale di Piacenza.

LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 41.410 casi di positività, 552 in più rispetto a ieri, su 8.026 tamponi eseguiti. Dei nuovi positivi, sono 256 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 9.670 (507 in più di quelli registrati ieri).

Purtroppo, si registrano tre nuovi decessi: due a Ferrara (una donna di 100 anni e un uomo di 90) e uno a Bologna (una donna di 93 anni).Sono 70 i pazienti in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri) e 481 (+42 sempre da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Le persone complessivamente guarite salgono a 27.222 (+41 rispetto a ieri).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.671 a Piacenza (+29, di cui 14 sintomatici), 4.798 a Parma (+16, di cui 5 sintomatici), 6.508 a Reggio Emilia (+51, di cui 44 sintomatici), 5.756 a Modena (+84, di cui 44 sintomatici), 7.554 a Bologna (+145, di cui 67 sintomatici), 713 casi a Imola (+15, di cui 13 sintomatici), 1.901 a Ferrara (+32, di cui 5 sintomatici); 2.081 a Ravenna (+53, di cui 22 sintomatici), 1.818 a Forlì (+38, di cui 27 sintomatici), 1.378 a Cesena (+15, di cui 14 sintomatici) e 3.232 a Rimini (+74, di cui 41 sintomatici)