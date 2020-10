Nuovo balzo nelle scuole: 95 contagiati in 46 istituti. In quarantena 769 persone

Sono 95 i casi di positività al Covid riscontrati nelle scuole piacentine dall’inizio delle lezioni: 86 riguardano studenti e 9 docenti e collaboratori. Nel periodo 12-18 ottobre c’è stato un forte incrementi: 33 alunni e 3 insegnanti sono stati contagiati. Complessivamente, in 18 occasioni è stata documentata una effettiva trasmissione in classe.

In totale, secondo di dati forniti dall’Azienda sanitaria, sono interessati 46 istituti (+10 l’incremento settimanale) e 86 classi (+35): 769 le persone messe in quarantena (757 studenti e 12 tra docenti e collaboratori), con un notevole incremento nell’ultimo periodo (+431).

