Intesa Ausl-Sant’Antonino: 80 posti-Covid in più dalla prossima settimana

Secondo quanto appreso da “Libertà”, l’Ausl piacentina ha concordato con la gestione della Clinica “Sant’Antonino” l’utilizzo della struttura come “cassa di espansione” per i ricoveri Covid, che in questi giorni di numeri sempre crescenti iniziano a preoccupare. L’intesa prevede una disponibilità progressiva, a partire dalla metà della prossima settimana, degli 80 posti della “Sant’Antonino” per pazienti Covid che l’ospedale potrebbe aver necessità di spostare per fare posto a nuovi pazienti se i ritmi dei ricoveri dovessero continuare a crescere.

