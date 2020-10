“Lo sport è salute, palestre e piscine sono luoghi sicuri”

“Avete chiuso luoghi sicuri. Lo sport è salute”. Il grido d’aiuto dei gestori di palestre e piscine, chiuse dal nuovo provvedimento emanato dal governo, si sentiva forte e chiaro anche in mezzo alla pioggia, alle centinaia di ombrelli e al rumore del traffico congestionato dell’ora di punta.

Il nuovo Dpcm è entrato in vigore questa mattina e le proteste, anche a Piacenza, non si sono fatte attendere, convogliando in una manifestazione pacifica che si è riunita dalle 17.00 sul Pubblico Passeggio. Non solo lavoratori del settore del fitness e rappresentanti di associazioni e realtà sportive: alla protesta erano presenti anche ristoratori e baristi, oltre a comuni cittadini.