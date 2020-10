Oggi a Piacenza 91 nuovi contagiati da Covid, solo due presentavano sintomi

Sono 91 i nuovi contagiati da Covid scoperti oggi nella nostra provincia. Di questi, solo due presentavano sintomi. Sale a dieci (ieri erano otto) il numero dei ricoverati in Terapia intensiva all’ospedale di Piacenza.

Questi i numeri del bollettino sanitario odierno, particolarmente pesante per tutta la regione.

In Emilia-Romagna i nuovi casi di positività sono 1.212 (su un totale di 21.376 tamponi eseguiti), per un totale di 50.494 contagiati dall’inizio dell’epidemia.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,3 anni.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 18.230 (1.153 in più di quelli registrati ieri).

L’ANDAMENTO DELL’EPIDEMIA DAL 21 FEBBRAIO 2020:



L’ANDAMENTO DELL’EPIDEMIA DAL PRIMO SETTEMBRE:



Purtroppo, in regione si registrano 14 nuovi decessi: 4 in provincia di Ravenna (una donna di 91 anni e 3 uomini di 78, 90 e 91 anni), 3 in provincia di Bologna (3 uomini di 73, 82 e 95 anni), 3 in provincia di Parma (3 uomini di 72, 88 e 89 anni), 2 in provincia di Modena (2 uomini di 80 e 81 anni), 1 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 85 anni) e 1 in provincia di Ferrara (un uomo di 91 anni). Dall’inizio dell’epidemia i morti complessivi in Emilia-Romagna sono 4.593, di questi 1.001 sono riferibili a Piacenza.

Le persone complessivamente guarite salgono a 27.671 (+45 rispetto a ieri).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 6.567 a Piacenza (+91, di cui 2 sintomatici), 5.420 a Parma (+75, di cui 53 sintomatici), 7.789 a Reggio Emilia (+171, di cui 119 sintomatici), 7.090 a Modena (+280, di cui 174 sintomatici), 9.647 a Bologna (+222, di cui 90 sintomatici), 943 casi a Imola (+37, di cui 27 sintomatici), 2.366 a Ferrara (+57, di cui 29 sintomatici); 2.653 a Ravenna (+96, di cui 36 sintomatici), 2.172 a Forlì (+33, di cui 25 sintomatici), 1.671 a Cesena (+36, di cui 22 sintomatici) e 4.176 a Rimini (+114, di cui 53 sintomatici).

In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, sono stati eliminati 3 casi (1 Modena, 1 Bologna, 1 Forlì) in quanto giudicati non Covid-19.