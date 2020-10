Boom anche a Piacenza di mascherine in plastica trasparente. “Ma non proteggono dal Covid”

Si sta verificando anche a Piacenza un sempre maggiore dell’utilizzo di mascherine riutilizzabili in plastica trasparente; dispositivi che, però, non sono conformi alla normativa vigente anti Covid.

In molti casi, sono utilizzate nei locali pubblici per favorire il dialogo tra camerieri e clienti, ma la loro diffusione pare sia anche legata all’uso da parte dei protagonisti di alcuni noti programmi televisivi (Uomini e donne in particolare).

Franco Pugliese, direttore dei servizi di prevenzione e protezione dell’Ausl, mette in guardia: “Le sconsiglio vivamente, la protezione respiratoria non è documentata”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Roberto Laneri, presidente di Federfarma Piacenza: “Nella farmacie non si vendono e nutro forti dubbi sulla loro efficacia”.