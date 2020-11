La domenica a Piacenza: centri commerciali vuoti e centro storico affollato

Ieri, primo novembre, sono scattate a Piacenza le chiusure per le attività non alimentari dei centri commerciali. Un provvedimento che la Regione ha preso, su invito delle amministrazioni locali piacentini, per evitare l’arrivo di persone dalla Lombardia, dove un analogo stop era arrivato nella scorsa settimana. Una decisione che ha suscitato anche diverse polemiche, sopratutto tra gli operatori e i dipendenti delle attività che si sono viste costrette alla serrata forzata.

Un lettore ha così voluto immortalare la situazione nel pomeriggio di ieri, a distanza di pochi minuti: un centro commerciale alle porte della città completamente vuoto e, contemporaneamente, il centro storico super affollato, peraltro con persone che non indossavano la mascherina.

