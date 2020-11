Oggi a Piacenza 107 nuovi contagiati: solo 27 avevano sintomi. Dodici decessi in regione

Resta alta, ma stabile, la diffusione del Coronavirus nel nostro territorio. Oggi a Piacenza sono stati trovati 107 contagiati in più, di cui solo 27 sintomatici. I ricoverati in Terapia Intensiva sono scesi di una unità e oggi sono 8.

A Piacenza non si registra alcun decesso, mentre in Emilia Romagna sono 12: tre in provincia di Modena (una donna di 87 anni e due uomini, entrambi di 89 anni), due in provincia di Parma (un uomo di 86 anni e una donna di 87), tre in provincia di Reggio Emilia (due donne di 88 e 91 anni e un uomo di 72 anni), due in provincia di Ferrara (due donne, rispettivamente di 96 e 73 anni) e due nel territorio di Cesena (una donna di 97 anni e un uomo di 86).

Dall’inizio dell’epidemia i morti complessivi in Emilia-Romagna sono 4.699, di cui 1.008 riconducibili a Piacenza.

L’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA A PIACENZA:



L’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA NELLE ULTIME SETTIMANE:



I CONTAGI IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 62.914 casi di positività, 1.758 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.401 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 9,5%.

Dei nuovi contagiati, sono 898 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,2 anni.

Le persone complessivamente guarite salgono a 28.241 (+118 rispetto a ieri).

I CONTAGI NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella i cui è stata fatta la diagnosi: 7.560 a Piacenza (+107 rispetto a ieri, di cui 27 sintomatici), 6.197 a Parma (+100 di cui 57 sintomatici), 9.787 a Reggio Emilia (+276, di cui 193 sintomatici), 9.840 a Modena (+550, di cui 303 sintomatici), 12.176 a Bologna (+294, di cui 84 sintomatici), 1.189 casi a Imola (+28, di cui 19 sintomatici), 2.975 a Ferrara (+80, di cui 20 sintomatici), 3.471 a Ravenna (+104, di cui 19 sintomatici), 2.643 a Forlì (+37, di cui 21 sintomatici), 2.002 a Cesena (+47, di cui 37 sintomatici) e 5.074 a Rimini (+135, di cui 80 sintomatici).