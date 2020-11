Oggi a Piacenza 178 contagiati per Covid e due vittime: una aveva solo 35 anni. In regione 40 morti

E’ decisamente pesante anche oggi il bollettino Covid per Piacenza e provincia: sono stati trovati 178 nuovi contagiati (102 con sintomi) e si contano altri due morti. Si tratta di un uomo di 70 anni e una donna di 35 con patologie pregresse, una delle vittime più giovani nel nostro territorio.

Scendono a 8 i ricoverati in Terapia intensiva.

La situazione è molto delicata in tutta l’Emilia Romagna, con 40 nuovi decessi: oltre ai due di Piacenza, 11 in provincia di Reggio Emilia (otto uomini di cui due di 87 anni e gli altri di 83,81,79,71, 69, 62; e tre donne rispettivamente di 89,92 e 88 anni), 10 in provincia di Ravenna (sei donne di cui due di 94 anni e le altre di 93,91,86, 71; quattro uomini di 91,89,71 e 63 anni); 9 in provincia di Modena (cinque donne di 100, 99, 92, 92, 86 anni e quattro uomini di 90, 89, 82, 78 anni ), 3 in provincia di Parma (due uomini di 87 e 74 anni e una donna di 94), 3 anche in provincia di Bologna (due donne di 87 e 79 anni e un uomo di 94 anni), 1 in provincia di Ferrara (un uomo di 81 anni) e uno in provincia Forlì-Cesena (una donna di 76 anni).

Dall’inizio dell’epidemia le vittime in Emilia-Romagna sono complessivamente 4.752, delle quali 1.011 riconducibili alla nostra provincia.

L’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA A PIACENZA:



L’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA NELLE ULTIME SETTIMANE:



LA SITUAZIONE IN REGIONE

I nuovi casi odierni sono 1.953, con il totale che raggiunge quota 67.041 casi di positività.

Il nuovo Rt regionale, l’indice di trasmissibilità del virus, è dell’1,57, in calo rispetto all’1,63 della scorsa settimana. Un numero importante perché alla base delle scelte del governo sui provvedimenti da adottare nelle singole regioni.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,8 anni.

I tamponi effettuati sono stati 20.847, per un totale di 1.695.309. A questi si aggiungono anche 3.624 test sierologici.

Le persone complessivamente guarite salgono a 28.559 (+156 rispetto a ieri).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella i cui è stata fatta la diagnosi: a Piacenza 7.924 (+178 rispetto a ieri, di cui 102 sintomatici), 6.530 a Parma (+ 194, di cui 120 sintomatici), 10.328 a Reggio Emilia (+279, di cui 167 sintomatici),10.479 a Modena (+309, di 141 cui sintomatici), 13.251 a Bologna (+478, di cui 254 sintomatici), 1.304 casi a Imola (+57, di 42 cui sintomatici), 3.196 a Ferrara (+102, di cui 10 sintomatici), 3.778 a Ravenna (+82, di cui 39 sintomatici), 2.755 a Forlì (+59, di cui 49 sintomatici), 2.074 a Cesena (+18, di cui 11 sintomatici) e 5.422 a Rimini (+197, di cui 86 sintomatici).