In cinque giorni 708 nuovi casi. Ieri due vittime, una aveva 35 anni

Con 178 contagi registrati venerdì 6 novembre salgono a 708 i nuovi casi di Covid nel territorio piacentino nella settimana in corso. Dei contagiati di ieri, 102 presentavano sintomi. Due persone sono decedute (una donna di 35 anni con patologie pregresse e un uomo di 70 anni). Complessivamente dall’inizio della pandemia sono morte 1.011 persone nel nostro territorio. Otto persone sono ricoverate in Terapia intensiva a Piacenza.

I nuovi casi in Emilia Romagna sono stati 1.953, con il totale che raggiunge quota 67.041 casi di positività.

Il nuovo Rt regionale, l’indice di trasmissibilità del virus, è dell’1,57, in calo rispetto all’1,63 della scorsa settimana. Un numero importante perché alla base delle scelte del governo sui provvedimenti da adottare nelle singole regioni.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,8 anni.

I tamponi effettuati sono stati 20.847, per un totale di 1.695.309. A questi si aggiungono anche 3.624 test sierologici.