La moglie malata è in ospedale, alpino castellano le dedica una serenata dal cortile. VIDEO

In una domenica all’insegna della tensione e delle preoccupazioni derivanti dalla situazione legata al Covid-19, arriva da Castel San Giovanni una storia struggente che ha fatto il giro di centinaia di pagine social. E’ quella che vede protagonista Stefano Bozzini, alpino castellano classe ’39 che, nel pomeriggio, ha imbracciato la sua fisarmonica e ha suonato in maniera impeccabile alcune melodie seduto nel cortile dell’ospedale di Castel San Giovanni. Un’esibizione dedicata alla moglie Carla, ricoverata nel nosocomio. Vista l’impossibilità di accedere alla struttura per motivi di sicurezza legati alla pandemia, la brillante penna nera ha pensato di dimostrare il proprio amore per la moglie malata in una maniera originale e commovente.

