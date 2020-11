Crisi bar e ristoranti, arrivati i primi ristori. Lertora di Fipe: “Non coprono le spese”

Dopo il grido d’allarme lanciato in queste settimane da bar e ristoranti, stanno arrivando, in queste ore, i primi aiuti stanziati dal Governo. “Fino a ieri i ristori non erano arrivati – spiega Cristian Lertora, segretario provinciale della Fipe, mentre questa mattina, 10 novembre, mi hanno scritto alcuni esercenti per avvertirmi di aver ricevuto piccole somme”. Lertora spiega che le proteste portate avanti in queste settimane hanno dato un’accelerata alle procedure, ma che c’è ancora tanto da fare: “Chiudere alle 18.00 rappresenta un grosso limite, soprattutto per i ristoranti. I guadagni che derivano dai pranzi non riescono a coprire tutte le spese che dobbiamo sostenere, a partire dai dipendenti, non saranno tremila euro di aiuti a risolvere il problema”.

