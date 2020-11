Ieri ancora 178 positivi, la metà sintomatici. Aumentati i ricoveri in terapia intensiva

Prosegue purtroppo l’incremento dei contagi da Coronavirus che ieri, lunedì 9 novembre, ha fatto segnare un +178 alla voce “nuovi positivi”. Di questi, 88 presentano i sintomi della malattia. Da inizio pandemia, sul nostro territorio, salgono a quota 8.495 le persone entrate in contatto con il Coronavirus. Non si sono registrate fortunatamente ulteriori vittime dopo le quattro di domenica, ma l’ulteriore nota negativa giunge dal fronte ricoveri nel reparto di terapia intensiva: due sono state le persone che vi hanno fatto accesso ieri, portando così il totale a 13 pazienti che si trovano in una situazione grave.

In regione, 2.025 positivi in più rispetto a ieri, su un totale di 12.471 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 16,2%.