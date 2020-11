Covid, ieri 206 positivi e una vittima nel piacentino. Cala l’indice Rt regionale

Ancora una giornata preoccupante, quella di ieri, con i contagi riscontrati saliti di 206 unità. Non è il picco massimo della pandemia a Piacenza, registrato dieci giorni fa con 234, ma è un numero che occupa la seconda posizione di quella triste classifica che dal 21 febbraio accompagna e scandisce i pomeriggi dei piacentini con i dati del bollettino sanitario fornito quotidianamente dalla Regione Emilia-Romagna. Purtroppo c’è stata anche una nuova vittima del Covid-19, una donna di 79 anni. Saliti, di una unità, i ricoveri in terapia intensiva negli ospedali piacentini, per un totale attuale di 13 persone.

A livello regionale conforta il calo dell’indice Rt, che misura la trasmissibilità del contagio: secondo le prime anticipazioni, il nuovo dato settimanale è di 1,4 (rispetto all’1,57 della scorsa settimana e all’1,63 di quella precedente).

In regione i casi di positività sono stati 2.402 riscontrati su oltre 20.300 tamponi, corrispondenti all’11,8%. Elevato anche il numero di decessi regionali, 49. L’età media dei nuovi positivi di ieri è 43,8 anni. Le persone complessivamente guarite salgono a 29.734 (+219 rispetto a ieri).

L’ANDAMENTO A PIACENZA DA SETTEMBRE