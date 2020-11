Protocolli Covid, controlli nelle ditte piacentine: cinque violazioni

Si è riunito l’osservatorio provinciale permanente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto all’irregolarità, convocato dal prefetto Daniela Lupo. È emerso che l’ispettorato territoriale del lavoro, su 233 aziende ispezionate, ha individuato irregolarità nel 51% dei casi, tuttavia legate a violazioni perlopiù formali. Al contrario, in certi casi gli ispettori hanno trovato 24 lavoratori in nero, 45 violazioni in materia di prevenzione e 17 di natura penale. Il prefetto ha ricordato come tale attività è stata incrementata in presenza della pandemia in atto: dal 14 maggio al 10 novembre i controlli hanno riguardato novanta accessi in aziende per la verifica dell’ottemperanza ai protocolli Covid: solo in cinque casi sono state accertate delle violazioni, mentre negli altri alcun elemento di criticità è stato segnalato.

