Controlli del territorio, in un mese ritirate 22 patenti e sequestrati 16 veicoli

Ritirate 22 patenti e 10 carte di circolazione, sequestrati 16 veicoli e altri 7 posti in stato di fermo; rilevati 75 incidenti. Sono alcuni dei dati del bilancio dei controlli svolti dalle forse dell’ordine nel mese di novembre sulle strade piacentine. A questi si aggiungono 558 infrazioni al Codice della Strada, di cui 23 per eccesso di velocità, 19 per guida in stato di ebbrezza e uno per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Controlli dei territorio

Sul fronte del controllo del territorio sono stati svolti 13 mirati servizi straordinari, durante i quali sono stati effettuati 1.134 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, segnalate alla Prefettura 25 persone come utilizzatori di sostanze stupefacenti, due persone denunciate, nonché sequestrati oltre 530 grammi di sostanze stupefacenti.

le zone coinvolte

I controlli, svolti anche assieme ai militari coinvolti nella operazione «Strade Sicure», hanno interessato le zone di Piazza Duomo e dintorni, della Stazione Ferroviaria, via Roma, via Colombo, viale Dante, via Calciati, Largo Erfurt, via della Conciliazione, via IV Novembre ponendo specifico riguardo al viale Pubblico Passeggio e zone limitrofe, al parco “Baia del Re”, zona Stadio, via Emilia Parmense, via Emilia Pavese, via XXIV Aprile, via Maculani (barriera Milano), viale Sant’Ambrogio e in provincia, in particolare nel comune di Castel San Giovanni.