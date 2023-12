Oltre 150 interventi anti-degrado della polizia locale: 17 multe per la pipì dei cani

Si intensifica l’attività di contrasto al degrado e all’inciviltà in città e nelle frazioni. Tra sanzioni elevate, ispezioni nei quartieri, sequestri e persone identificate, sono oltre 150 gli interventi effettuati dalla polizia locale da settembre ad oggi sia in centro che nelle frazioni. Tra questi se ne contano una ventina per il mancato rispetto delle norme sulla conduzione dei cani senza guinzaglio e per il getto in strada di mozziconi di sigarette.

Entrando nel dettaglio sono state elevate 17 sanzioni per altrettante violazioni sulla conduzione di animali senza guinzaglio o perché non hanno pulito o raccolto le deiezioni canine. Altre 4 sanzioni sono state elevate per comportamenti contrari all’igiene e al quieto vivere, in particolare sono stati pizzicati dei cittadini mentre gettavano a terra mozziconi di sigarette.

E ancora: sono state rilevate 30 violazioni sul consumo di alcolici fuori dagli orari consentiti, 5 per vendita di alcolici fuori dagli orari consentiti. Sono stati inoltre effettuati 12 sequestri di sostanza stupefacente; 13 persone sono state segnalate per consumo di sostanze stupefacente.

Infine, sono stati effettuati quattro sequestri per vendita di merce contraffatta.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ