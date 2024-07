Polizia locale, nucleo anti degrado: interventi contro spaccio e accattonaggio

Crescono i Gruppi di Vicinato gestiti dal Nucleo Frazionale del Comando di via Rogerio: “Oltre 400 segnalazioni pervenute. Controlli tra i giovani e nelle aree verdi”. È già tempo di bilanci per la Polizia Locale di Piacenza. A poco più di sei mesi dalla nascita – nel dicembre 2023 – dell’Unità Operativa nucleo antidegrado, il Comando fa il punto sull’attività portata a termine dagli agenti che si occupano della prevenzione e della repressione di fenomeni di degrado urbano e dei reati predatori, su tutto il territorio comunale.

Sequestrati 250 grammi di droga

Dallo scorso dicembre a giugno sono stati effettuati 32 pattugliamenti mirati in aree specifiche tra cui Peep, Largo Erfurt, Baia del Re, Orti Degani, Giardini Margherita, Giardini Merluzzo, zona stazione, vie e piazze del centro storico e parco della Galleana. Tale attività ha portato a segnalare 25 persone alla Prefettura di Piacenza per assunzione di sostanze stupefacenti ed all’arresto di 5 soggetti (di cui 3 minori) – con 3 traduzioni presso il carcere minorile di Bologna e 1 presso il carcere Le Novate di Piacenza – ed al sequestro di 250 grammi di sostanze stupefacenti (nel dettaglio 65 grammi di cocaina purissima, 85 grammi tra hashish, Mdma, marijuana, metadone, metanfetamina, oppiacei, cocaina, 100gr di hashish puro).

Accattonaggio molesto

Nel corso dei suoi primi sei mesi di attività il Nucleo antidegrado della polizia locale di Piacenza ha effettuato 10 interventi per accattonaggio molesto tra borgo e centro storico, 12 servizi in area mercato rionale che hanno portato 3 sanzioni per commercio abusivo, consentendo di sequestrare 15 chili di merce abusiva (dal valore complessivo di migliaia di euro) nel centro storico oltre a 2 segnalazioni qualificate per lavoro in nero trasmesse alla Guardia di Finanza e all’Ispettorato del lavoro. Sono stati rimossi 4 accampamenti abusivi nei quali sono stati individuate ed indagate in stato di libertà 3 persone.

Ubriachezza molesta e parcheggiatori abusivi

Gli agenti hanno elevato 3 sanzioni per ubriachezza molesta, 4 sanzioni a carico di parcheggiatori abusivi, 8 ordini di allontanamento. Il Nucleo ha predisposto 9 servizi mirati atti alla prevenzione del fenomeno della prostituzione ha gestito in 6 mesi, oltre 30 segnalazioni provenienti dalla cittadinanza, che hanno portato ad organizzare dei servizi mirati in cui sono state sequestrate 4 armi bianche da taglio (2 nei pressi di istituti scolastici); e ad intervenire in 3 casi per danneggiamento opere pubbliche. Sono stati inoltre organizzati 5 servizi di prevenzione dei reati predatori, 3 servizi mirati per il contrasto alle molestie a giovani donne sugli autobus, oltre ad effettuare 9 interventi per aggressioni e violenze all’interno di scuole medie e superiori. Applicata l’ordinanza di chiusura nei confronti di un hotel.