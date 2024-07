Perde l’orientamento dopo essere uscita di casa: soccorsa dalla polizia locale

Esce di casa e non ricorda più la strada per fare ritorno. Così una donna è stata soccorsa dagli agenti della polizia locale di Piacenza, che sono riusciti a riaccompagnarla dai propri cari.

Una storia a lieto fine che risale ai giorni scorsi: una pattuglia del nucleo motociclisti-pronto intervento del Comando di via Rogerio, impegnata nei servizi di controllo e presidio del territorio vicino allo Stradone Farnese, è stata avvicinata da un passante mentre stava accompagnando una donna anziana in difficoltà, che diceva di essersi persa.

Gli agenti della polizia locale di Piacenza si sono subito presi cura della donna, che in quel momento appariva stanca, facendola sedere a bordo dell’auto di servizio.

Al termine di alcuni accertamenti, la pattuglia è riuscita a risalire all’indirizzo della signora che, non necessitando di cure mediche, è stata riaccompagnata a casa nel giro di pochi minuti. La pattuglia, una volta ricondotta la donna alla propria abitazione, è stata accolta dagli applausi commossi dei residenti.