Zona arancione dal 15 novembre, bar e ristoranti chiusi. Lertora: “Settore rischia di crollare”

“Senza aiuti il nostro settore, questa volta, rischia seriamente di crollare” – è il commento di Cristian Lertora, presidente Fipe di Piacenza alla luce del provvedimento, firmato dal ministro per la Salute Roberto Speranza, che sposta la regione Emilia Romagna da zona gialla a zona arancione con misure più restrittive per contenere i contagi da Coronavirus. Un’altra mazzata si è così abbattuta su bar e ristoranti che, da domenica 15 novembre, dovranno abbassare le saracinesche per almeno 15 giorni.

Gli esercizi dovranno restare chiusi tutto il giorno al pubblico, e sarà possibile solo l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio: “Già prima i ristoranti, con l’apertura solo a pranzo, non riuscivano a coprire tutte le spese. Per i bar la situazione è ancora più pesante – spiega Lertora. Se prima gli aiuti economici erano importanti, ora sono davvero indispensabili – aggiunge il presidente – altrimenti rischiamo di affondare”.

Ecco le nuove restrizioni:

NEGOZI – Rimarranno aperti i negozi, i parrucchieri e gli estetisti. “In realtà si tratta di misure in parte già previste dall’ordinanza regionale in vigore da domani” ha spiegato Donini. Una ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, che resterà valida fino al 3 dicembre, che prevede di indossare la mascherina sempre, quando si esce di casa; la chiusura totale dei negozi la domenica e delle medie e grandi superfici di vendita anche il sabato; l’attività sportiva nelle aree verdi, ma non nei centri storici e nelle aree affollate; oltre ad altre misure.

MOBILITA’ – Vietati gli spostamenti in comuni diversi da quello di residenza e in altre regioni salvo esigenze di lavoro, di salute o studio con autocertificazione. È raccomandato evitare gli spostamenti anche nel proprio comune.

BAR E RISTORANTI – Bar e ristoranti saranno chiusi tutto il giorno al pubblico, possibile solo l’asporto fino alle 22. Consegna a domicilio senza restrizioni.