Allerta meteo in collina: forti raffiche di vento in arrivo nel pomeriggio

Stando alle previsioni, e all’allerta meteo di colore giallo diramata dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna, nel nostro territorio (in particolare nella fascia collinare della provincia) sono in arrivo forti raffiche di vento: nella seconda parte della giornata di oggi, lunedì 16 novembre, il transito di una perturbazione in rapido spostamento verso sud-est determinerà una rotazione del vento da nord, nord-est. I valori massimi del vento, secondo gli esperti, potrebbero sfiorare (se non addirittura superare) i 74 km/h, con caratteristiche di raffica lungo le aree di crinale.

Massima attenzione, dunque, all’aperto: in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti.