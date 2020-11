Altri 15 ricoveri per Covid, tornano in campo i posti letto di Fiorenzuola

Oltre al numero dei nuovi positivi, dei decessi e dei pazienti in terapia intensiva, il termometro della situazione Covid in provincia di Piacenza lo fornisce anche il fronte ricoveri: ieri infatti sono stati 15. Alla luce dell’evolversi del quadro, sempre più impegnativo, l’Ausl sta valutando il ricorso a spazi aggiuntivi, sia nell’area ospedaliera cittadina che all’ospedale di Fiorenzuola. E’ attesa per oggi la decisione.

