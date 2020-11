L’ospedale di Fiorenzuola diventa Covid con 60 posti letto. Giovedì chiude il Pronto Soccorso

L’ospedale di Fiorenzuola da oggi diventa ospedale Covid e mette a disposizione dei malati circa 60 posti letto.

L’Azienda sanitaria fa sapere che l’aumento delle necessità di ricovero di pazienti positivi rende necessaria, dopo la conversione di alcuni posti letto del polichirurgico di Piacenza effettuato nei giorni scorsi, anche l’utilizzo di altri reparti.

“Il ricovero di alcuni pazienti positivi nella struttura della Val d’Arda iniziato già nella giornata di ieri – afferma Luca Baldino, direttore generale dell’Azienda Usl – va nella direzione di mantenere in piena attività i reparti delle medicine, della geriatria e dell’oncologia di Piacenza mantenendoli covid-free. Infatti, come già avvenuto per lo spostamento dell’attività chirurgica all’ospedale di Castel San Giovanni, anche questa modifica organizzativa tende a conservare il più possibile il livello delle prestazioni, visite e ricoveri dedicati a pazienti non covid e a non interrompere così l’attività “ordinaria” di questi reparti”.

Come previsto dal piano predisposto, all’aumento dei tamponi positivi registrati sul territorio nelle ultime settimane corrisponde un aumento dei pazienti che si presentano in Pronto soccorso e che hanno necessità di ricovero: oggi sono oltre 200 le persone positive ricoverate nelle strutture pubbliche e private (la Casa di cura Sant’Antonino) della rete ospedaliera piacentina.

“Nell’ospedale di Fiorenzuola verrà chiuso da giovedì prossimo il Pronto soccorso, mentre rimarranno attive e in sicurezza, con percorsi dedicati, le attività ambulatoriali e di diagnostica radiologica. Il personale del Pronto soccorso andrà a rinforzare l’attività sanitaria della Medicina. I pazienti negativi presenti nel nosocomio che non possono essere dimessi saranno ricoverati nei reparti “puliti” di Piacenza e, se necessitano di riabilitazione, verranno ammessi alla casa di cura San Giacomo di Ponte dell’Olio”.

“Ho appreso – commenta Romeo Gandolfi, sindaco di Fiorenzuola – della comunicazione dell’Azienda Usl di Piacenza in merito alle decisioni prese in materia sanitaria, necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, sapendo che la stessa viene presa per salvaguardare i cittadini dall’alta contagiosità del coronavirus, specialmente a tutela delle persone più fragili. Permane tuttavia la problematica che un’ampia fascia di cittadini piacentini, della val d’Arda e vicini, rimarranno ancora privi fino a data da destinarsi di un presidio importante di Pronto soccorso. Per riuscire a uscire il prima possibile da questa situazione posso solo chiedere ai miei concittadini di prestare ancora la massima attenzione per contenere il numero dei contagi e nel frattempo risollecitare l’Azienda a minimizzare i disagi e a occupare il periodo di inattività per eseguire tutte le opere necessarie per riavere l’ospedale alla massima efficienza”.