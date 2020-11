Come indossare la mascherina: la campagna di sensibilizzazione è già virale

In dodici per insegnare come si indossa la mascherina. Giandiego Spiga fa l’operatore socio-sanitario e ha messo insieme amici e colleghi per realizzare una piccola campagna pubblicitaria su come indossare la mascherina. Il risultato circola già su Facebook: è un’immagine in cui appaiono dodici volti con il naso e la bocca correttamente coperti dalla mascherina chirurgica. Per ognuno c’è il nome e la professione: operatori socio-sanitari, infermieri, medici, impiegate, commesse e bariste. “Perché la sicurezza e la prevenzione riguarda tutti, nessuno escluso” spiega Giandiego e oltre alle sue parole è il messaggio che campeggia al centro dell’immagine a parlare chiaro. “Mettiamola così – si legge – se non capiamo che vanno rispettate misure e restrizioni, vince lui. Prima impariamo a rispettarle e a usare le mascherine nel modo corretto, prima nel usciamo. Non è un Gioco!”.

