“Piazza Casaroli in mano a bande di ragazzini”. La denuncia di residenti e commercianti

Piazza cardinal Casaroli, in pieno centro città a Castel San Giovanni, trasformata in una zona franca dove bande di ragazzini fanno quel che vogliono fino a tarda sera, in barba anche ai divieti imposti dal coprifuoco notturno. La denuncia arriva da un avvocato il cui studio si affaccia sulla piazza, ma anche da residenti e commercianti stufi di dover fare i conti con quella che chiamano “una situazione fuori controllo”. Nel frattempo l’assessore alla sicurezza Elena Galli annuncia un giro di vite sui controlli.

