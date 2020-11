Ad Agazzano il lupo si concede un raid a due passi dalle case. VIDEO

Non è più una novità, ma l’immagine di un lupo che scorrazza a poche centinaia di metri dalle case rimane sempre affascinante e per certi versi inquietante. Così il video girato un paio di giorni fa da un giovane cittadino di Agazzano cattura l’attenzione e conferma ancora una volta come gli incontri con animali selvatici siano sempre più frequenti anche in zone urbanizzate. Il lupo agazzanese ha scelto un campo nei pressi del cimitero per la colazione e una volta catturata la preda, per l’animale più amato ma anche più temuto dai più piccoli, è stato tempi di allontanarsi con circospezione per consumare lontano da occhi indiscreti il proprio bottino di caccia.

GUARDA IL VIDEO