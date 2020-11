A Ottone studenti-artisti per rappresentare le diverse forme di amore

Nella scuola media di Ottone ci sono nove studenti, dalla prima alla terza, in un’unica pluriclasse. Un’isola di studi formato famiglia, dove la creatività tra i monti sembra però andare realmente più veloce: lo dimostra la sensibilità degli studenti che con i “prof” Gloria Bensi e Edoardo Manara stanno realizzando tre pannelli piuttosto grandi in cui rappresentare l’amore vero e autentico ma anche il rischio di cadere in una relazione tossica, pericolosa.

I tre elementi formeranno una mostra che sarà esposta lunedì in municipio, dove resterà fino al 31 dicembre, in collaborazione con il preside dell’istituto omnicomprensivo dell’Alta Valtrebbia Luigi Garioni e la vicesindaca di Ottone Maria Lucia Girometta che ha voluto portare gli elaborati nella sede comunale simbolo dell’intero paese.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA