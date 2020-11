Autisti contagiati dal Covid. I lavoratori: “Manca personale”, per l’azienda i servizi sono garantiti

Preoccupano i contagi sugli autobus di Piacenza e provincia. Tra i dipendenti (per lo più autisti e controllori) ci sono infatti alcuni casi di positività e quarantene per un totale di 29 lavoratori a casa. “Il trasporto pubblico di Piacenza – segnala un autista – è tra quelli più esposti all’infezione in tutta la regione”. Gli autisti segnalano la carenza di personale dovuta ai contagi e alle quarantene.

L’azienda conferma i casi di positività e sospetta positività al Covid ma precisa che “il numero dei casi non sta avendo ripercussioni sulla regolarità del servizio che rimane confermato su tutte le linee. Tutti i casi con evidenza di sintomi e/o positività sono sottoposti alle procedure aziendali e misure sanitarie previste. Il servizio viene monitorato quotidianamente per garantirne l’effettuazione regolare e rispondente alle prescrizioni di sicurezza. Seta opera in costante collegamento e coordinamento con le autorità sanitarie locali e sta adottando, in tutti gli ambiti lavorativi, ogni misura di contenimento e mitigazione necessaria”.

Proprio nei giorni scorsi, a livello locale alcuni dipendenti di Seta avevano scioperato per denunciare – a detta loro – l’insicurezza a bordo dei pullman e per richiedere la chiusura della porta anteriore, così da evitare il passaggio troppo ravvicinato tra passeggeri e conducenti. E in altre parole, quindi, per limitare la possibilità di contagio da Coronavirus.