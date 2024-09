Università di Parma, sconto sui bus per studenti sedi Parma e Piacenza

Studentesse e studenti regolari (cioè non fuori corso) dell’Università di Parma iscritti nelle sedi di Parma e Piacenza potranno beneficiare anche quest’anno di un importante contributo nella sottoscrizione degli abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale.

È infatti confermata l’iniziativa promossa dall’Ateneo in collaborazione con Crédit Agricole Italia e le due aziende di trasporto pubblico locale: TEP per Parma e SETA per Piacenza.

La promozione è valida dal 5 settembre 2024 al 28 febbraio 2025 per studentesse e studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico. Da quest’anno è stata estesa anche a dottorande e dottorandi.

L’obiettivo resta quello di incentivare forme di mobilità alternative all’uso dell’auto, per un minore impatto ambientale e nel rispetto degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici, dei costi ambientali, sociali ed economici e di diminuzione dell’inquinamento.

Studenti e studentesse regolari Unipr potranno dunque contare su un significativo sostegno nella sottoscrizione degli abbonamenti annuali: su Parma abbonamenti Tep urbani e interurbani (cioè con origine o destinazione Parma e validi anche in area urbana), su Piacenza abbonamenti SETA urbani, cumulativi ed extra-urbani.

I risparmi sono considerevoli, e vanno da minimo di 75 a un massimo di 265 euro a seconda del tipo di abbonamento.

Per accedere alle agevolazioni è come sempre necessario attivare o avere già attivato la propria Student Card Unipr come CartaConto Università di Parma e utilizzarla per il pagamento, avendo inoltre provveduto al pagamento dei contributi universitari e della prima rata di tasse per studentesse e studenti non esonerati.

La Student Card viene recapitata direttamente a casa dopo l’avvenuto pagamento della prima rata, compatibilmente con i tempi tecnici di spedizione. Si invitano pertanto soprattutto le matricole a procedere tempestivamente al pagamento, che di fatto dà il via all’iter per il rilascio della carta.

Fondamentale per tutte e tutti è essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie, condizione necessaria per poter accedere ai benefici offerti dall’Ateneo.

Per studentesse e studenti fuori sede (residenza in una regione italiana diversa dall’Emilia Romagna o all’estero) e con ISEE 2024 inferiore ai 27mila euro è prevista un’ulteriore riduzione di 30 euro assegnata d’ufficio dall’Ateneo e corrisposta (in modalità diverse per Parma e per Piacenza) nel primo semestre 2025, grazie a fondi ad hoc del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Importi della scontistica, categorie delle persone aventi diritto e tutte le info di dettaglio sono disponibili sul sito dell’Università di Parma, nella pagina della mobilità aziendale https://www.unipr.it/mobilita-aziendale.

Per info e chiarimenti si può scrivere a [email protected]

COME BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO

Per poter usufruire delle agevolazioni occorre presentare:

• il voucher creato ad hoc dall’Università di Parma (scaricabile dall’applicativo IDEM per le persone aventi diritto)

• la card MiMuovo, per chi ne è già in possesso, o una fototessera per il rilascio immediato della card (al costo di 5 euro, con una validità di 5 anni)

• un documento d’identità e il codice fiscale

• la Student Card – CartaConto Università di Parma e utilizzarla per il pagamento

Per le sedi di Parma tutto ciò va presentato:

• alle biglietterie TEP di piazzale Barbieri e della Cicletteria di piazzale C.A. Dalla Chiesa 11/b, oppure allo sportello temporaneo della Sala Righi accanto agli uffici TEP in via Baganza 9/a (l’accesso agli sportelli è su appuntamento, da fissare on line all’indirizzo https://prenotazioni.cl.tep.pr.it/servizio/1 o per telefono al numero 0521 214441 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12)

• nelle tappe del “Punto mobile TEP” nei comuni della provincia di Parma dal 10 agosto al 14 settembre (calendario disponibile alla pagina https://www.tep.pr.it/news/riparte-il-punto-mobile-tep-tutte-le-date-4/)

• nel “Punto mobile TEP” al Campus Scienze e Tecnologie, capolinea Ingegneria, dal 2 al 10 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13

Chi ha già acquistato l’abbonamento agevolato lo scorso anno può ricaricarlo anche dal sito web di TEP alla pagina https://cardmimuovo.tep.pr.it/recharge/ digitando il numero del voucher e pagando la tariffa scontata con la Student Card – CartaConto.

Per le sedi di Piacenza invece occorre andare alla biglietteria dell’Autostazione SETA di Piacenza (via Colombo 1) negli orari di apertura.