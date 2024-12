Preda del “branco”, ragazzina 15enne messa in salvo dall’autista di un bus

Giovanissima, minorenne, come probabilmente gli altri suoi “compagni di viaggio”, di cui si sono perse le tracce. Ma la ragazzina – pare quindicenne – era in un evidente stato confusionale, e l’idea che è venuta subito all’autista del bus di Seta che li aveva appena fatti salire è stata che fosse finita in balia del gruppo stesso, essendo in condizione di fragilità estrema.

Per scongiurare che il viaggio si potesse concludere con conseguenze incerte per la quindicenne, l’autista del bus ha fermato il mezzo e ha lanciato l’allarme alla sala operativa di Seta.

Sul posto, in via Goitre, è arrivato il 118 che ha condotto la ragazzina al pronto soccorso.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’