Ieri 195 contagi e sei vittime: era dall’11 maggio che Piacenza non pagava un tributo così alto

Triste bilancio ieri per quanto riguarda i dati della pandemia da coronavirus nel Piacentino: 6 vittime (4 uomini di 69, 79, 84 e 93 anni e 2 donne di 83 e 90 anni) e 195 nuovi contagi.

Per quanto riguarda i decessi, per trovare una dato superiore a quello di ieri bisogna risalire all’11 maggio, quando furono 7 le persone vinte dal covid. In termini di contagi, invece, il trend si sta mantenendo alto da giorni: è dal 23 ottobre infatti che il numero dei positivi è sempre a tre cifre. Pressoché stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, che staziona attorno alle 12 unità. I decessi complessivi sono quindi saliti a 1.039 e i contagiati a 10.454.

Buone notizie arrivano per quanto riguarda la diagnosi: saranno a brevissimo disponibili i tamponi rapidi anche negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta dell’Emilia-Romagna. Un provvedimento che durerà – salvo ulteriori proroghe – fino al 31 dicembre 2020.

I quasi 45mila tamponi antigenici rapidi, forniti all’Emilia-Romagna dal Commissario per l’emergenza Covid-19 insieme ai dispositivi di protezione individuale, sono già stati distribuiti nei magazzini delle singole Aziende Usl e a brevissimo verranno consegnati a medici e pediatri.