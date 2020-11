Lotta allo smog, 21 nuovi autobus ibridi a Piacenza entro il prossimo anno

Entro la fine del 2021 a Piacenza circoleranno 21 nuovi autobus ibridi che si uniranno ai 10 a metano già operativi e andranno a ridurre l’impatto del trasporto pubblico sull’inquinamento cittadino. La giunta di Palazzo Mercanti ha dato il via libera alla scheda tecnica da inviare al ministero dei trasporti per ricevere il finanziamento destinato alle città elevati livelli di inquinamento atmosferico e purtroppo Piacenza rientra tra queste.

In arrivo per il quinquennio che si chiude nel 2023 ci sono 7,2 milioni di euro.

“Il Comune di Piacenza grazie a questo finanziamento – spiega l’assessore all’Ambiente, Paolo Mancioppi – rinnova la metà del parco autobus urbano. Abbiamo scelto di acquistare 21 pullman ibridi (metano elettrici) e di destinare circa un milione e 400mila euro alla realizzazione di un impianto metano al deposito Seta. Il rinnovo del parco mezzi è un ottima notizia per Piacenza che va nella direzione della mobilità sostenibile”.

A breve in consiglio comunale approderà il Pums, piano urbano della mobilità sostenibile.