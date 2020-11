Coronavirus, settimana nera: in sei giorni 1.372 nuovi contagi e 15 vittime

Si chiude oggi un’altra settimana impegnativa sul fronte coronavirus: sia per le strutture e gli operatori sanitari, sia per quanto riguarda i numeri. Da lunedì scorso a ieri (ultimo dato disponibile) i casi di contagio sono stati infatti 1.372 e 15 le vittime. Una settimana caratterizzata anche dal picco assoluto di contagi registrato venerdì con 309 e dai 5 e 6 decessi rispettivamente nelle giornate di lunedì e giovedì.

Il bollettino di ieri ha fatto registrare 246 nuovi casi positivi, per un totale da inizio pandemia di 11.009 casi, e un decesso, che ha incrementati il conteggio a 1.042 persone vinte dal virus.

Abbastanza stabile in settimana il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, mediamente attorno alle 12 unità, anche se ieri sono aumentate a 15.

In tutta la regione Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia, si sono registrati 103.064 casi di positività, e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di nuovi tamponi fatti ieri è dell’13,8%.

L’età media dei nuovi positivi di ieri è 47,7 anni, mentre i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, sono 65.080.