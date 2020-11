Incontri ma solo dalla vetrina: così si lotta contro il contagio alla S.Giuseppe

Immagini strazianti ma che rappresentano la sola realtà possibile per evitare i rischi legati al contagio da Coronavirus. E’ quanto si registra alla casa di riposo “San Giuseppe” di via Morigi dove, per consentire agli anziani ospiti di incontrare i propri cari, sono state organizzati spazi dotati di vetrine separatorie che evitano contatti diretti e attraverso i quali è possibile chiacchierare attraverso il telefono.

“Non abbiamo credo fatto nulla di speciale, tutti si stanno attrezzando per evitare l’incubo della solitudine, che lascia ferite profonde nei nostri anziani” ha detto il direttore della struttura, Claudio Boriotti.

