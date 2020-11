Covid, giornata difficile a Piacenza: 8 decessi e 263 nuovi contagiati

E’ molto pesante il bilancio odierno dell’emergenza Coronavirus a Piacenza e provincia: 8 decessi (4 uomini di 69, 72, 82 e 89 anni, e 4 donne di 67, 81, 88 e 99 anni) e 263 nuovi contagiati, di cui 92 sintomatici.

Il totale delle vittime riconducibili al nostro territorio è sale quindi a 1.058, mentre i casi di positività salgono a 11.610 da inizio pandemia.

Unico dato incoraggiante: sono scesi a 12 i ricoverati in Terapia intensiva.

L’ANDAMENTO DA INIZIO PANDEMIA



L’ANDAMENTO DA INIZIO SETTEMBRE



LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 110.571 casi di positività, 2.501 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.602 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 12,7%, rispetto al 20,3% di ieri.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,3 anni.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 71.344 (1.967 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 68.378 (+1.987 rispetto a ieri), il 95,8% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 55 nuovi decessi: oltre agli otto di Piacenza, 12 in provincia di Modena, 11 in quella di Ravenna, 8 in quella di Reggio Emilia, 6 in quella di Rimini, 3 in quella di Bologna, 3 in quella di Ferrara, 2 in quella di Parma e 2 a Forlì-Cesena (un uomo di 94 e una donna di 69 anni, entrambi a Cesena). Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 5.439.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 243 (-5 rispetto a ieri), 2.723 quelli in altri reparti Covid (-15).

Le persone complessivamente guarite salgono a 33.788 (+479 rispetto a ieri).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 11.610 a Piacenza (+263 rispetto a ieri, di cui 92 sintomatici), 9.470 a Parma (+239, di cui 167 sintomatici), 16.077 a Reggio Emilia (+360, di cui 247 sintomatici), 20.178 a Modena (+547, di cui 324 sintomatici), 21.665 a Bologna (+273, di cui 148 sintomatici), 2.864 casi a Imola (+67, di cui 16 sintomatici), 5.364 a Ferrara (+169, di cui 22 sintomatici), 6.925 a Ravenna (+173, di cui 110 sintomatici), 4.116 a Forlì (+116, di cui 83 sintomatici), 3.435 a Cesena (+80, di cui 61 sintomatici) e 8.867 a Rimini (+214, di cui 117 sintomatici).