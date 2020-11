Oggi a Piacenza sei decessi e 142 nuovi contagiati. Quindici ricoverati in Terapia intensiva

E’ di sei decessi (due uomini, di 88 e 82 anni, e quattro donne di 88, 88, 45 e 93) e 142 nuovi contagiati (di cui 48 sintomatici) il bilancio odierno dell’emergenza Coronavirus nel nostro territorio. Il totale del decessi riferibili a Piacenza sale quindi a 1.069, mentre i casi di positività tra i piacentini toccano quota 12.117

Migliora leggermente la situazione dei ricoveri in Terapia intensiva, scesi a 15 unità.

LA SITUAZIONE DA INIZIO PANDEMIA



LA SITUAZIONE DA INIZIO SETTEMBRE



LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 117.019 casi di positività, 2.165 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.304 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 10,2%.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,8 anni.

Sceso in modo significativo il numero dei casi attivi, cioè dei malati effettivi: a oggi sono 70.289 (-1.182 rispetto a ieri).

Purtroppo, si registrano 66 nuovi decessi: oltre ai sei in provincia di Piacenza, sei nel Parmense, sei in quella di Reggio Emilia, 11 in quella di Modena, 23 in quella di Bologna, 4 nel Ferrarese, 4 nel Ravennate, uno a Forlì e cinque in provincia di Rimini.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 250 (-8 rispetto a ieri), in calo quelli in altri reparti Covid: 2.673 (-6).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 12.117 a Piacenza (+142 rispetto a ieri, di cui 48 sintomatici), 9.913 a Parma (+132, di cui 78 sintomatici), 16.849 a Reggio Emilia (+220, di cui 131 sintomatici), 21.210 a Modena (+538, di cui 372 sintomatici), 22.941 a Bologna (+435, di cui 140 sintomatici), 3.208 casi a Imola (+123, di cui 48 sintomatici), 5.764 a Ferrara (+138, di cui 16 sintomatici), 7.494 a Ravenna (+207, di cui 95 sintomatici), 4.385 a Forlì (+73, di cui 48 sintomatici), 3.724 a Cesena (+56, di cui 45 sintomatici) e 9.414 a Rimini (+101, di cui 31 sintomatici)./