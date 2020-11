In centro storico ecco la magia del Natale tra mascherine e distanziamento. FOTO

Nonostante un clima molto differente rispetto al passato e un centro storico che, per presenze, appare decisamente lontano da quello a cui siamo abituati a poche settimane dalle festività, si inizia a respirare in maniera chiara il clima natalizio. Oggi, domenica 29 novembre, le vie del centro oltre a piazza Cavalli hanno offerto ai piacentini uno spettacolo di luci e colori molto suggestivo, con l’albero di Natale allestito di fronte a palazzo Mercanti che ha attirato tante famiglie, con i bambini estasiati dal tripudio di luminarie. Si è trattato di una sorta di tuffo in una normalità ancora molto lontana, alla quale però è fondamentale non rinunciare. Ovviamente nel pieno rispetto delle norme anticontagio che caratterizzeranno tutto quanto il periodo natalizio.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà