In sette giorni 32 morti e 1.274 contagi. In terapia intensiva 12 pazienti

Da domenica 22 novembre a sabato 27 novembre, i nuovi casi di contagio da Covid nel Piacentino sono stati 1.274 e i decessi 32. I numeri della pandemia nel Piacentino sono ancora molto alti, la maggior parte dei contagiati però, non presenta sintomi. I ricoveri in terapia intensiva a Piacenza al momento sono 12 su una capacità complessiva di 55. Nella giornata di sabato 27 la Regione ha comunicato per il territorio piacentino 166 nuovi casi di contagio e cinque decessi.

