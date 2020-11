Aperitivi e cene nonostante i divieti, blitz delle forze dell’ordine in città

Nel fine settimana le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per verificare il rispetto delle disposizioni anti-contagio.Nel mirino anche alcuni pubblici esercizi, che avrebbero ricevuto clienti nonostante possano lavorare solo con il servizio di asporto. La Guardia di Finanza avrebbe effettuato due blitz in un locale pubblico e un ristorante in città, dove pare fossero in corso ritrovi clandestini di clienti.

La polizia ha invece avviato le opportune verifiche su una cena all’Euro Hotel di via Colombo, albergo che una decina di giorni fa – sulla base di un accordo con l’Ausl – ha convertito un piano per ospitare i contagiati di Coronavirus impossibilitati a isolarsi o mettersi in quarantena al proprio domicilio.

Stando alla versione fornita dalla questura, due volanti sono intervenute intorno alle 22.00 di sabato, trovando a tavola una decina di persone, tutte residenti nella nostra provincia.Il gestore, Sabrina Baldini, ha spiegato che era in corso una cena per gli ospiti dell’albergo: “Tutto è in regola”. Approfondimenti in corso.

TUTTI I DETTAGLI NEI SERVIZI DI MARCELLO POLLASTRI SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA