Cene e aperitivi nonostante i divieti, due locali chiusi per 5 giorni. Titolari e clienti multati

Due locali piacentini sono stati chiusi per cinque giorni e i titoli multati per non aver osservato le normative anti-Covid e aver ospitato clienti, nonostante i divieti. Gli stessi frequentatori sono stati sanzionati. È al vaglio della polizia anche la posizione di un albergo.

C’è dunque chi non ha resistito alla tentazione di organizzare incontri conviviali, nonostante le disposizioni del recente Dpcm, in scadenza il 3 dicembre, che prevede, per i locali pubblici, la sola opportunità di effettuare servizio da asporto. Sono stati gli occhi attenti delle forze dell’ordine a intercettare alcune situazioni anomale durante i controlli nel fine settimana .

La guardia di finanza ha effettuato verifiche in diversi locali della città, riscontrando il mancato rispetto delle normative all’Enoteca Picchioni e al ristorante la Dispensa dei Balocchi, entrambi in città. Sono scattate quindi le sanzioni per i titolari, ma anche per i clienti, ed entrambe le attività sono state chiuse per 5 giorni.

La polizia è invece intervenuta durante una cena organizzata all’Euro Hotel, albergo che una decina di giorni fa – sulla base di un accordo con l’Ausl – ha convertito un piano per ospitare i contagiati di Coronavirus impossibilitati a isolarsi nelle proprie abitazioni.

Gli agenti hanno trovato a tavola una decina di persone. Il gestore, Sabrina Baldini, ha spiegato che era in corso una cena per gli ospiti dell’albergo. Approfondimenti sono però in corso per verificare i registri delle presenze. I clienti identificati sarebbero piacentini tra i 30 e i 40 anni residenti in città e provincia.