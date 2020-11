“Che Classe!” Nuova classifica, tema e codice bonus

Nuova classifica oggi tra le pagine del quotidiano Libertà e sul sito www.liberta.it: ci avviciniamo velocemente alla fase finale, e molti concorrenti hanno tirato fuori la grinta.

GLI ELABORATI

Da ieri è possibile cimentarsi con l’ultimo tema degli elaborati per questa quarta edizione del gioco, che chiude in maniera dolce il nostro bel viaggio: dovrete concentrarvi su “Qual è il momento più felice che ricordi?”.

Attenzione perché dovrete inviare gli elaborati in formato digitale all’indirizzo [email protected] entro le ore 23.59 di mercoledì 9 novembre: in questo modo ogni classe potrà guadagnare 5 punti in più per ogni elaborato, fino ad un massimo di 50 punti (gli elaborati devono riportare chiaramente a quale classe vanno assegnati i punti).

IL BONUS BIFFI

Continua anche la possibilità di aggiungere ben 3 punti ad ogni vostro voto giornaliero, passando da un valore di 1 punto a ben 4 punti: da ieri sulle vetrine della Galleria Biffi Arte in via Chiapponi campeggia il quarto e ultimo codice bonus, anch’esso valido fino al 9 dicembre.

CLASSIFICA CHE CLASSE!