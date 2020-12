A Piacenza oggi un decesso e 164 nuovi contagiati da Covid. Stabile la Terapia intensiva

Dopo l’impennata dei giorni scorsi, fortunatamente torna basso il livello di decessi da Covid nella nostra provincia. Oggi una sola vittima (una donna di 99 anni), a cui si sommano 164 nuovi contagiati, dei quali solo 72 con sintomi.

Restano 13 i ricoverati in Terapia intensiva.

I morti totali riferibili a Piacenza sono 1.103, mentre i piacentini contagiati 12.879.

LA SITUAZIONE DA INIZIO PANDEMIA



LA SITUAZIONE DA INIZIO SETTEMBRE



LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 127.870 casi di positività, 1.766 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.979 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 9,8%.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,6 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.743 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 51.674.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 70.237 (-1.062 rispetto a ieri).

Purtroppo, si registrano 85 nuovi decessi: oltre a quello di Piacenza, 4 in provincia di Parma, 3 in provincia di Reggio Emilia, 8 nel Modenese, 15 in provincia di Bologna, uno nel Ferrarese, 17 in provincia di Ravenna, 8 a Forlì-Cesena, 28 nel Riminese: 8 uomini.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 5.959.

I pazienti ricoverati in Terapia intensiva sono 245 (-2 rispetto a ieri), 2.668 quelli negli altri reparti Covid (-24).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 12.879 a Piacenza (+164 rispetto a ieri, di cui 72 sintomatici), 10.684 a Parma (+122, di cui 50 sintomatici), 18.207 a Reggio Emilia (+240 di cui 140 sintomatici), 23.268 Modena (+277, di cui 139 sintomatici), 24.823 a Bologna (+320, di cui 151 sintomatici), 3.744 casi a Imola (+135, di cui 49 sintomatici), 6.339 a Ferrara (+104, di cui 30 sintomatici), 8.498 a Ravenna (+112, di cui 62 sintomatici), 4.692 a Forlì (+58, di cui 31 sintomatici), 4.093 a Cesena (+25, di cui 19 sintomatici) e 10.643 a Rimini (+209, di cui 92 sintomatici).