Il vento piega 12 pali del telefono: chiusa la strada per Campremoldo Sopra

Oltre alla pioggia iniziano a piovere anche i primi problemi causati dall’ultima ondata di maltempo, che in queste ore sta colpendo il territorio piacentino. A Gragnano, a causa delle forti folate di vento, 12 pali del telefono hanno ceduto e si sono pericolosamente piegati sulla strada comunale per Campremoldo Sopra, in località Piscine. La stessa strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i lavori di messa in sicurezza. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai tecnici Telecom, anche la polizia municipale Unione Bassa Val Trebbia.

