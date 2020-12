Pioggia battente, allagamenti in città e provincia. Sott’acqua il sottopasso di Gerbido e un bar

Il territorio piacentino è interessato dal maltempo. Mentre in montagna nevica, in pianura piove dalla giornata di ieri, 4 dicembre, e si registrano allagamenti in diverse zone. A Piacenza nel pomeriggio di sabato 5 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti al sottopasso di Gerbido e in un bar del centro storico. A Carpaneto, il sindaco Andrea Arfani ha segnalato un allagamento in via XXV aprile ed è stato necessario l’intervento della Protezione civile. La situazione è costantemente monitorata.

