Smarrisce mille euro ma li ritrova grazie al tam tam sui social dei cittadini

Grazie ad una catena di solidarietà e ad un tam tam sui social è stato possibile restituire ad una donna che li aveva smarriti oltre mille euro. Per lei, una badante venezuelana che aveva bisogno di quei soldi per pagare le bollette, si sono mobilitati numerosi castellani, tra cui anche diversi giovani che si sono offerti di fare una colletta. Alla fine l’appello dei social deve aver fatto breccia e forse la persona che aveva trovato quei soldi li ha di nuovo lasciati lungo la via dove erano stati smarriti, e dove poi un passante li ha trovati e restituiti.

