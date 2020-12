Coronavirus, a Piacenza ieri un decesso e 117 nuovi positivi

Dopo i nove decessi registrati venerdì scorso (mai così tanti dal 18 aprile scorso), ieri, sabato 5 dicembre, il bilancio relativo all’emergenza Coronavirus per la provincia di Piacenza è stato meno pesante, anche se comunque drammatico: un decesso (una donna di 85 anni) e 117 nuovi positivi è quanto ha indicato il bollettino diffuso dalla Regione. Dall’inizio della pandemia nel nostro territorio le vittime del Covid sono salite a 1.113, mentre il numero delle persone entrate in contatto con il virus è salito a 13.086.

Dei nuovi casi registrati ieri, 54 presentano sintomi. I pazienti ricoverati in Terapia intensiva sono 15 (+1 rispetto al giorno precedente). Sempre ieri, in totale in Emilia Romagna si sono registrati 1.964 contagi su 18.663 tamponi eseguiti.