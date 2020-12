Oggi 118 nuovi contagiati e quattro morti per Covid a Piacenza

Il bollettino sanitario non migliora per Piacenza: oggi nella nostra provincia di registrano 4 decessi e 118 nuovi contagiati da Covid (di cui 67 sintomatici). Le vittime sono quattro donne, di cui due di 78 anni e le rimanenti di 84 e 92 anni.

Il totale dei morti riferibili al nostro territorio sale così a 1.124, mentre i piacentini complessivamente contagiati è di 13.299 da inizio pandemia.

Tornano leggermente a salire i ricoveri in Terapia intensiva: da 12 a 13 pazienti.

LA SITUAZIONE DA INIZIO PANDEMIA



LA SITUAZIONE DA INIZIO SETTEMBRE



LA SITUAZIONE IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 135.651 casi di positività, 1.891 in più rispetto a ieri, su un totale di 9.865 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 19,2%.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,5 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 519 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 59.951. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 69.481 (+1.315 rispetto a ieri).

Purtroppo, si registrano 57 nuovi decessi: oltre ai quattro di Piacenza, 20 a Bologna, 10 a Ravenna, 8 a Modena, 5 a Rimini, 4 a Reggio Emilia, 3 a Parma e 3 in provincia di Forlì-Cesena.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 6.219.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 239 (-2 rispetto a ieri), 2.805 quelli negli altri reparti Covid (+69).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 13.299 a Piacenza (+118 rispetto a ieri, di cui 67 sintomatici), 11.220 a Parma (+149, di cui 69 sintomatici), 19.297 a Reggio Emilia (+227, di cui 71 sintomatici), 24.909 a Modena (+414, di cui 278 sintomatici), 26.224 a Bologna (+276, di cui 54 sintomatici), 4.060 casi a Imola (+59, di cui 25 sintomatici), 6.762 a Ferrara (+103, di cui 19 sintomatici), 9.285 a Ravenna (+219, di cui 69 sintomatici), 4.869 a Forlì (+52, di cui 34 sintomatici), 4.363 a Cesena (+81, di cui 56 sintomatici) e 11.363 a Rimini (+193, di cui 81 sintomatici).