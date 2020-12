Quaranta morti per Coronavirus in una settimana nel Piacentino

Si è chiusa una settimana terribile per la nostra provincia: sono state infatti 40 le vittime provocate dalle conseguenze susseguenti alla contrazione del Covid-19. Numeri terrificanti che anche ieri hanno caratterizzato la prima domenica di dicembre: sette le vittime di età compresa tra i 74 e i 9 anni che hanno portato il conteggio complessivo dei decessi da inizio pandemia a quota 13.181.

Migliora la situazione nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale con 12 pazienti ora ricoverati in una giornata che dunque ha fatto registrare un calo di tre persone rispetto al giorno precedente. Sul fronte dei nuovi contagiati, ieri sono stati 95 i tamponi risultati positivi: di queste nuove positività al virus, 43 presentano i sintomi della malattia. Sono addirittura 13.181 ora le persone che nel nostro territorio sono entrate in contatto con il virus da inizio pandemia.

